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В Азербайджанской армии выполнены учебные стрельбы

В Азербайджанской армии выполнены учебные стрельбы В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год в Сухопутных войсках проведены учебные стрельбы из станковых крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.
Армия
14 марта 2022 г. 17:12
В Азербайджанской армии выполнены учебные стрельбы

В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год в Сухопутных войсках проведены учебные стрельбы из станковых крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

До стрельб подразделения отработали нормативы по развертыванию на местности, занятию огневых позиций и приведению оружия в боевое состояние.

Составы успешно выполнили упражнения по стрельбе с заранее подготовленной позиции по цели.

Основной целью учений, проводимых с учетом боевого опыта, полученного в Отечественной войне, является дальнейшее повышение боеготовности подразделений, а также совершенствование практических навыков личного состава и навыков ведения огня.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunda təlim atışları yerinə yetirilib

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