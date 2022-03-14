В Азербайджанской армии выполнены учебные стрельбы

В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год в Сухопутных войсках проведены учебные стрельбы из станковых крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.

В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год в Сухопутных войсках проведены учебные стрельбы из станковых крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

До стрельб подразделения отработали нормативы по развертыванию на местности, занятию огневых позиций и приведению оружия в боевое состояние.

Составы успешно выполнили упражнения по стрельбе с заранее подготовленной позиции по цели.

Основной целью учений, проводимых с учетом боевого опыта, полученного в Отечественной войне, является дальнейшее повышение боеготовности подразделений, а также совершенствование практических навыков личного состава и навыков ведения огня.