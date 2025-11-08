В Азербайджанской армии торжественно отметили пятую годовщину Победы

В соответствии с планом, утвержденным министром обороны Азербайджана, в связи с пятой годовщиной Победы в Отечественной войне в Азербайджанской армии состоялся цикл торжественных мероприятий.

Как сообщили Report в Минобороны, военнослужащие посетили Аллеи шехидов, возложили цветы на могилы героев, отдавших жизнь за Родину, и почтили их светлую память.

На церемониях минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за независимость, территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Под аккомпанемент военных оркестров прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На мероприятиях говорилось о значимости исторической Победы в Отечественной войне, одержанной Азербайджанской армией под руководством Верховного Главнокомандующего, о роли народа в этой победе, о героизме наших доблестных сыновей. Было подчеркнуто, что память о шехидах навсегда останется в сердце народа. Отмечалось, что за пять лет, прошедших со дня славной Победы, на освобожденных от оккупации землях проделаны масштабные созидательно-восстановительные работы.

С целью укрепления боевого и победного духа личного состава, привития патриотических чувств и национально-духовных ценностей были проведены круглые столы, представлена подробная информация о проведённых боевых операциях.

С большим интересом были встречены показы документальных фильмов и видеороликов об Отечественной войне, выступления военных оркестров, концертные программы, литературно-художественные композиции и культурно-массовые мероприятия, подготовленные Армейским идеологическим и культурным центром имени Ази Асланова, Идеологическим и культурным центром Гянджинского гарнизона, деятелями культуры и искусства.

В заключение военнослужащие, отличившиеся высокой боевой подготовкой и дисциплиной, были награждены почетными грамотами и ценными подарками.