В Азербайджанской армии состоялся цикл мероприятий по случаю Международного женского дня

С участием женщин-военнослужащих Азербайджанской армии, гражданских сотрудников и членов семей шехидов состоялся цикл праздничных мероприятий, приуроченных к 8 Марта - Международному женскому дню.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Минобороны, в начале мероприятий минутой молчания была почтена светлая память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана. Затем прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Участникам мероприятий было зачитано поздравление министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Выступавшие отметили, что под руководством первого вице-президента Мехрибан Алиевой азербайджанские женщины активно участвуют в успешной реализации крупных проектов, направленных на защиту национально-духовных ценностей, продвижение идей гуманизма и сохранение традиций. Кроме того, они вносят значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и реализацию программы "Великое возвращение". Было подчеркнуто, что азербайджанские женщины, отличающиеся милосердием, гуманизмом, добротой и патриотизмом, также проявляют активность в процессе строительства армии.

Было отмечено, что труд женщин-военнослужащих, несущих службу во всех видах войск Азербайджанской армии, в специальных военно-учебных заведениях и специальных военно-медицинских учреждениях, а также женщин, работающих в гражданской сфере, всегда высоко ценится. Были переданы пожелания успехов в дальнейшей службе и в личной жизни, группа женщин, отличившихся на службе, была награждена.

В заключение женщинам, участвовавшим в мероприятиях, были преподнесены букеты цветов и подарки.