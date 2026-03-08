İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycan Ordusunda Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib

    Hərbi
    • 08 mart, 2026
    • 17:00
    Azərbaycan Ordusunda Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib

    Azərbaycan Ordusunda xidmət edən qadın hərbi qulluqçuların, mülki işçilərin və şəhid ailələrinin iştirakı ilə 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Gününə həsr olunan silsilə bayram tədbirləri keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Əvvəlcə xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin və Vətən uğrunda canlarından keçən şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni ifa olunub.

    Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənovun bayram münasibətilə təbriki tədbir iştirakçılarına çatdırılıb.

    Çıxış edənlər bildiriblər ki, Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə milli-mənəvi dəyərlərimizə, humanizm ideyalarına xidmət edən və tarixi ənənələrimizi qoruyub yaşadan çoxlu sayda böyük layihələrin uğurla icra olunmasında, eləcə də ölkəmizin müdafiə qüdrətinin artırılmasında, bərpa-quruculuq işlərində Azərbaycan qadını bu gün də yaxından iştirak edir, Böyük Qayıdışa öz layiqli töhfələrini bəxş edirlər. Qeyd olunub ki, mərhəməti, humanistliyi, xeyirxahlığı və vətənpərvərliyi ilə fərqlənən qadınlarımız ordu quruculuğu prosesində də fəallıq göstərirlər.

    Azərbaycan Ordusunun bütün qoşun növlərində, xüsusi təyinatlı təhsil və hərbi tibb müəssisələrində, eləcə də digər bölmələrdə xidmət edən qadın hərbi qulluqçuların, dövlət qulluqçularının və mülki işçilərin əməyinin daim yüksək qiymətləndirildiyi qeyd edilib. Onlara gələcək xidmətlərində və şəxsi həyatlarında uğurlar arzulanıb, xidmətdə fərqlənən bir qrup xanımlar müxtəlif təltiflərlə mükafatlandırılıblar.

    Sonda tədbirlərdə iştirak edən qadınlara bayram hədiyyələri və gül dəstələri təqdim olunub.

    Azərbaycan Ordusunda Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib
    Azərbaycan Ordusunda Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib
    Azərbaycan Ordusunda Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib
    Azərbaycan Ordusunda Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib
    Azərbaycan Ordusunda Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib
    Azərbaycan Ordusunda Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib
    Azərbaycan Ordusunda Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib
    Azərbaycan Ordusunda Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib
    Azərbaycan Ordusunda Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib
    Azərbaycan Ordusunda Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib
    Azərbaycan Ordusunda Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib
    Azərbaycan Ordusunda Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib
    Azərbaycan Ordusunda Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib
    Foto
    В Азербайджанской армии состоялся цикл мероприятий по случаю Международного женского дня
    Foto
    Azerbaijan Army holds events on International Women's Day

    Son xəbərlər

    17:54

    Tonqa Krallığının sahillərində güclü zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    17:41
    Foto

    Bakıda İdman Gimnastikası üzrə FIG Dünya Kuboku başa çatıb

    Fərdi
    17:15

    İtaliya klubunun qapıçısı mövsümün qalan hissəsini buraxacaq

    Futbol
    17:12

    Niderlandın XİN rəhbəri İranın Naxçıvana dron hücumunu pisləyib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    17:06

    Nadejda Neynski: İranda qalan Bolqarıstan vətəndaşlarının təxliyəsinə görə Azərbaycana təşəkkür edirik

    Xarici siyasət
    17:05
    Foto

    Çin vətəndaşları Azərbaycan vasitəsilə İrandan təxliyə edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    17:01

    Əhməd Attaf: Əlcəzair İranın Naxçıvana PUA hücumundan narahatdır

    Xarici siyasət
    17:00
    Foto

    Azərbaycan Ordusunda Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib

    Hərbi
    16:54

    "Şamaxı" - "İmişli" oyununda qalib müəyyənləşməyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti