В Азербайджанской армии проведено первенство по военизированному кроссу

В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2022 год, состоялось первенство по военизированному кроссу среди военнослужащих.

В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2022 год, состоялось первенство по военизированному кроссу среди военнослужащих.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В борьбе за первенство участвовали девять команд, представляющих различные виды войск.

Военнослужащие состязались в стрельбе, метании гранат и кроссе на 3 километра.

В командном зачете 1-е место заняла команда Сухопутных войск, 2-е место - команда Военной полиции, 3-е места удостоилась команда Учебно-тренировочного центра.

В личном зачете лучшим оказался гизирь Турал Мамедов, второе место занял военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, младший сержант Эмиль Муршудов, на третьем месте - военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, рядовой Расиф Магеррамов.

По итогам состязаний победителям были вручены дипломы, кубки и медали.