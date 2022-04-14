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В Азербайджанской армии проведено первенство по военизированному кроссу

В Азербайджанской армии проведено первенство по военизированному кроссу В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2022 год, состоялось первенство по военизированному кроссу среди военнослужащих.
Армия
14 апреля 2022 г. 18:03
В Азербайджанской армии проведено первенство по военизированному кроссу

В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2022 год, состоялось первенство по военизированному кроссу среди военнослужащих.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В борьбе за первенство участвовали девять команд, представляющих различные виды войск.

Военнослужащие состязались в стрельбе, метании гранат и кроссе на 3 километра.

В командном зачете 1-е место заняла команда Сухопутных войск, 2-е место - команда Военной полиции, 3-е места удостоилась команда Учебно-тренировочного центра.

В личном зачете лучшим оказался гизирь Турал Мамедов, второе место занял военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, младший сержант Эмиль Муршудов, на третьем месте - военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, рядовой Расиф Магеррамов.

По итогам состязаний победителям были вручены дипломы, кубки и медали.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Army holds paramilitary cross competition
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda hərbiləşdirilmiş kros birinciliyi keçirilib

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