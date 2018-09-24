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    В азербайджанской армии состоялась конференция военных топографов

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    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ В соответствии с планом подготовки азербайджанской армии на 2018 год 14 сентября в Управлении навигации и картографии Главного оперативного управления министерства обороны с участием офицеров из различных видов войск проведена конференция на тему "Применение современной технологии в создании специальных топографических карт".

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, в ходе конференции участники были всесторонне проинформированы о современной технологии и программном обеспечении, которые применяются во время создания специальных топографических карт, макетов местности и разработки планов, предусмотренных для использования в системах управления современным вооружением и военной техникой, принятых на вооружение азербайджанской армии. На конференции также были продемонстрированы специальные топографические карты, трехмерные макеты местности и фотодокументы, готовящиеся с применением этих программ.

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