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    В Азербайджанской армии проводится ряд мероприятий в связи с 73-летием Победы

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В объединениях, соединениях и воинских частях министерства обороны проводится ряд мероприятий, посвящённых 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны.

    Согласно утвержденному министром обороны плану, личный состав посещает памятники, воздвигнутые в честь наших соотечественников, отдавших жизнь в годы Великой Отечественной войны, проводятся встречи с ветеранами войны, демонстрируются фильмы об их подвигах, а также организовываются другие культурно-массовые мероприятия.

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