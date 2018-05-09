В Азербайджанской армии проводится ряд мероприятий в связи с 73-летием Победы

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В объединениях, соединениях и воинских частях министерства обороны проводится ряд мероприятий, посвящённых 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны.

Согласно утвержденному министром обороны плану, личный состав посещает памятники, воздвигнутые в честь наших соотечественников, отдавших жизнь в годы Великой Отечественной войны, проводятся встречи с ветеранами войны, демонстрируются фильмы об их подвигах, а также организовываются другие культурно-массовые мероприятия.