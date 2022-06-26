В Азербайджанской Армии проведен ряд мероприятий по случаю 26 июня – Дня Вооруженных Сил

По случаю 26 июня - Дня Вооруженных Сил в объединениях, соединениях и специальных учебных заведениях Азербайджанской Армии был проведен ряд мероприятий.

По случаю 26 июня - Дня Вооруженных Сил в объединениях, соединениях и специальных учебных заведениях Азербайджанской Армии был проведен ряд мероприятий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Сначала на мероприятиях минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

В воинских частях были проведены занятия по общественно-политической подготовке, "круглые столы", конференции, экскурсии в музеи, экспозиции книг, фотографий и рисунков, состоялись показы документальных и художественных фильмов. Также военнослужащие посетили могилы шехидов, встретились с членами их семей.

На праздничных мероприятиях были представлены концертные программы с участием коллективов военных оркестров, Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона, районных учреждений культуры, а также представителей культуры и искусства.