Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    В азербайджанской армии проведен цикл мероприятий в связи с Днем памяти

    Армия
    • 27 сентября, 2025
    • 18:16
    В азербайджанской армии проведен цикл мероприятий в связи с Днем памяти

    В соответствии с планом, утвержденным министром обороны, в азербайджанской армии был проведен цикл мероприятий, посвященных 27 Сентября - Дню памяти.

    Об этом Report сообщили в оборонном ведомстве.

    На церемониях памяти минутой молчания была почтена светлая память общенационального лидера Гейдара Алиева и всех шехидов. Под аккомпанемент военного оркестра был исполнен Государственный гимн Азербайджана.

    Выступившие рассказали об историческом значении славной победы, одержанной азербайджанской армией под руководством Верховного Главнокомандующего, с почтением вспомнили боевой путь героев, которые стали шехидами в ходе военных операций, а также потеряли здоровье, получив ранения.

    Была подчеркнута роль азербайджанского народа в достижении славной победы, примеры храбрости и отваги героических сынов Родины.

    На церемониях было особо отмечено, что боевые действия во время Отечественной войны, а также успешные операции азербайджанской армии в постконфликтный период, включая антитеррористическую операцию, внесли беспрецедентный вклад в установление мира и благополучия в регионе.

    В рамках серии мероприятий военнослужащие, посетившие Аллеи шехидов, возложили цветы к могилам шехидов, отдавших жизни за свободу, территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

    Для личного состава были организованы культурно-массовые мероприятия на тему военного патриотизма, показаны документальные фильмы и видеоролики об Отечественной войне, участники боевых действий поделились своими воспоминаниями.

    Министерство обороны Азербайджана цикл мероприятий День памяти
    Фото
    27 Sentyabr - Anım Günü münasibətilə Azərbaycan Ordusunda silsilə tədbirlər keçirilib

    Последние новости

    18:19

    Зеленский: Украина получит от Израиля две системы Patriot

    Другие страны
    18:16
    Фото

    В азербайджанской армии проведен цикл мероприятий в связи с Днем памяти

    Армия
    18:10

    В Хачмазском районе почтили память шехидов

    Внутренняя политика
    18:09

    Производство хлопковолокна в Азербайджане выросло почти на 33 %

    Промышленность
    18:06

    Минобороны Турции поделилось публикацией в связи с Днем памяти Азербайджана

    Внешняя политика
    17:53
    Фото

    III Игры СНГ: Азербайджанские теннисисты вышли в финал

    Другие
    17:46

    Зеленский: Украинская делегация проведет технические встречи в США по покупке оружия

    В регионе
    17:40

    КазМунайГаз и Eni запустили солнечную электростанцию в Жанаозене

    Другие
    17:36

    Посольство США в Баку почтило память героев Отечественной войны

    Внешняя политика
    Лента новостей