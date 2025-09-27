В азербайджанской армии проведен цикл мероприятий в связи с Днем памяти

В соответствии с планом, утвержденным министром обороны, в азербайджанской армии был проведен цикл мероприятий, посвященных 27 Сентября - Дню памяти.

Об этом Report сообщили в оборонном ведомстве.

На церемониях памяти минутой молчания была почтена светлая память общенационального лидера Гейдара Алиева и всех шехидов. Под аккомпанемент военного оркестра был исполнен Государственный гимн Азербайджана.

Выступившие рассказали об историческом значении славной победы, одержанной азербайджанской армией под руководством Верховного Главнокомандующего, с почтением вспомнили боевой путь героев, которые стали шехидами в ходе военных операций, а также потеряли здоровье, получив ранения.

Была подчеркнута роль азербайджанского народа в достижении славной победы, примеры храбрости и отваги героических сынов Родины.

На церемониях было особо отмечено, что боевые действия во время Отечественной войны, а также успешные операции азербайджанской армии в постконфликтный период, включая антитеррористическую операцию, внесли беспрецедентный вклад в установление мира и благополучия в регионе.

В рамках серии мероприятий военнослужащие, посетившие Аллеи шехидов, возложили цветы к могилам шехидов, отдавших жизни за свободу, территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Для личного состава были организованы культурно-массовые мероприятия на тему военного патриотизма, показаны документальные фильмы и видеоролики об Отечественной войне, участники боевых действий поделились своими воспоминаниями.