27 Sentyabr - Anım Günü münasibətilə Azərbaycan Ordusunda silsilə tədbirlər keçirilib
- 27 sentyabr, 2025
- 18:02
Müdafiə nazirinin təsdiq etdiyi plana əsasən, 27 Sentyabr - Anım Günü ilə əlaqədar Azərbaycan Ordusunda silsilə tədbirlər keçirilib.
Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.
Anım mərasimlərində xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin və bütün şəhidlərimizin əziz xatirələri bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Hərbi orkestrin müşayiəti ilə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni oxunub.
Tədbirlərdə çıxış edənlər Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə rəşadətli Azərbaycan Ordusunun qazandığı şanlı Qələbənin tarixi əhəmiyyətindən danışaraq, döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə yüksələn, eləcə də yaralanaraq sağlamlığını itirən soydaşlarımızın Vətənə şərəfli xidmətlərindən ehtiramla bəhs ediblər.
Tarixə qızıl hərflərlə yazılan şanlı Zəfərimizin qazanılmasında Azərbaycan xalqının rolu, qəhrəman oğullarımızın igidlik və şücaət nümunələri iştirakçıların diqqətinə çatdırılıb.
Mərasimlərdə Vətən müharibəsi döyüşlərinin, antiterror əməliyyatı da daxil olmaqla post müharibə dövründə ordumuzun həyata keçirdiyi uğurlu əməliyyatların regionda sülhün və əmin-amanlığın bərqərar olunmasına misilsiz töhfələr verdiyi xüsusi vurğulanıb.
Silsilə tədbirlər çərçivəsində Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edən hərbi qulluqçular şəhid məzarlarının üzərinə gül qoyaraq Azərbaycan Respublikasının azadlığı, ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canlarından keçən əziz soydaşlarımıza öz ehtiramlarını ifadə ediblər.
Şəxsi heyət üçün hərbi vətənpərvərlik mövzusunda mədəni-kütləvi tədbirlər təşkil olunub, Vətən müharibəsi haqqında sənədli filmlər və videoçarxlar nümayiş etdirilib, döyüş iştirakçıları xatirələrini bölüşüblər.