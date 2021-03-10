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В азербайджанской армии пройдут оперативно-тактические учения

В азербайджанской армии пройдут оперативно-тактические учения Согласно плану, утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами господином Ильхамом Алиевым, с 15 марта в азербайджанской армии пройдут оперативно-тактические учения с привлечением видов войск (сил).
Армия
10 марта 2021 г. 16:04
В азербайджанской армии пройдут оперативно-тактические учения

Согласно плану, утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами господином Ильхамом Алиевым, с 15 марта в азербайджанской армии пройдут оперативно-тактические учения с привлечением видов войск (сил).

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

К учениям, которые пройдут под руководством министра обороны, будут привлечены до 10 000 личного состава военнослужащих, около 100 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц военной авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения.

На учениях, которые пройдут в горно-лесистой местности со сложным рельефом, основное внимание с учетом боевого опыта, обретенного во время Отечественной войны, будет уделяться управлению войсками, приведению их к состоянию боевой готовности и перегруппировке, в том числе совершенствованию боевой слаженности и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения.

В ходе учений, которые продлятся до 18 марта, войска выполнят задачи по борьбе с террористическими отрядами (группами), а также с незаконными вооруженными формированиями и проведению контртеррористических операций.

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Версия на английском языке Azerbaijan Army to hold Operational-Tactical Exercises
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusu 10 min nəfər şəxsi heyətlə təlimlər keçirəcək

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