В азербайджанской армии продолжаются учебные сборы с военнообязанными

Согласно плану подготовки на 2023 год, в Н-ской воинской части продолжаются учебные сборы с участием военнообязанных запаса.

Согласно плану подготовки на 2023 год, в Н-ской воинской части продолжаются учебные сборы с участием военнообязанных запаса.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе сборов были проведены встречи с военнообязанными, проверено их морально-психологическое состояние, проведены просветительские беседы в духе приверженности национально-духовным ценностям, государственности и патриотизму.

На сборах были выполнены различные задачи в целях повышения уровня боевой подготовки, знаний и навыков военнообязанных.

Военнообязанные успешно выполнили поставленные задачи по обнаружению и уничтожению целей условного противника.