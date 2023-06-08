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В азербайджанской армии продолжаются учебные сборы с военнообязанными

В азербайджанской армии продолжаются учебные сборы с военнообязанными Согласно плану подготовки на 2023 год, в Н-ской воинской части продолжаются учебные сборы с участием военнообязанных запаса.
Армия
8 июня 2023 г. 17:34
В азербайджанской армии продолжаются учебные сборы с военнообязанными

Согласно плану подготовки на 2023 год, в Н-ской воинской части продолжаются учебные сборы с участием военнообязанных запаса.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе сборов были проведены встречи с военнообязанными, проверено их морально-психологическое состояние, проведены просветительские беседы в духе приверженности национально-духовным ценностям, государственности и патриотизму.

На сборах были выполнены различные задачи в целях повышения уровня боевой подготовки, знаний и навыков военнообязанных.

Военнообязанные успешно выполнили поставленные задачи по обнаружению и уничтожению целей условного противника.

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Версия на английском языке ФотоReservists’ training session continues in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda hərbi vəzifəlilərin təlim toplanışı davam edir

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