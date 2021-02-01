В азербайджанской армии начался новый учебный год

В объединениях, соединениях, воинских частях, специальных военно-учебных заведениях и органах управления Азербайджанской Армии начался новый учебный год.

В объединениях, соединениях, воинских частях, специальных военно-учебных заведениях и органах управления азербайджанской армии начался новый учебный год.

Как передает Report, в соответствии с требованиями Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, приказами и распоряжениями министра обороны задачи, поставленные перед армией, будут направлены на обеспечение военной безопасности государства с учетом результатов анализа боевых действий, а также характера военных и иных угроз.

Основными целями 2021-го учебного года являются повышение продуктивности управления войсками за счет широкого применения современных и высоких технологий, повышение способностей штабов, а также совершенствование слаживания между личными составами штабов, качественная организация боевого дежурства, дальнейшее повышение боеспособности и улучшение практических навыков личного состава.

По указанию министра обороны основное внимание в учебном процессе будет направлено на повышение способностей личного состава по применению современной боевой техники и вооружения в различных климатических и сложных рельефных условиях, в дневное и ночное время с учетом опыта, обретенного во время 44-дневной Отечественной войны.

С углубленным изучением богатого наследия общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева морально-психологическая подготовка личного состава будет направлена на защиту интересов нашего государства и народа, защиту суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики, а также поддержание высокого уровня настроя на выполнение боевых задач в любых условиях.

Укрепление материально-технической базы, внедрение автоматизированных систем управления, основательное планирование и другие организационные вопросы позволят более качественно организовать боевую подготовку в новом учебном году.