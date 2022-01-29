В Азербайджане завершились сборы военнослужащих запаса

Завершены учебные сборы военнослужащих запаса, проведенные в соответствии с утвержденным министром обороны планом подготовки на 2022 год в Н-ской воинской части.

Завершены учебные сборы военнослужащих запаса, проведенные в соответствии с утвержденным министром обороны планом подготовки на 2022 год в Н-ской воинской части.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Основной целью учебных сборов является совершенствование боевых навыков, военной квалификации военнообязанных, ознакомление с современным оружием и военной техникой, имеющейся в арсенале нашей армии, а также обучение правилам обращения с ними с учетом полученного в Отечественной войне опыта.

Привлеченные к сборам военнослужащие выполнили практические стрельбы из стрелкового оружия различного калибра.

Участников обучили основам наступательных и оборонительных боев, а также методам ведения операций во взаимодействии с другими видами войск. Совместно с танковыми дивизиями были выполнены задачи по захвату позиций условного противника и перегруппировкой на местности.

В соответствии со сценарием учений также были выполнены боевые задачи по поиску и обезвреживанию разведывательно-диверсионных групп в населенных пунктах.

На учениях были успешно выполнены все поставленные задачи.

Сборы завершились концертной программой.