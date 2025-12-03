В Азербайджане утвержден порядок обеспечения армии материально-техническими средствами
Армия
- 03 декабря, 2025
- 16:08
Утвержден "Порядок обеспечения Азербайджанской армии и других вооруженных формирований материально-техническими средствами в мирное и военное (в период вооруженного конфликта) время".
Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
