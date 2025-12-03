İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycan Ordusunun dinc və müharibə dövrlərində maddi-texniki vasitələrlə təminatı qaydası təsdiqlənib

    Hərbi
    • 03 dekabr, 2025
    • 15:45
    "Azərbaycan Ordusunun və başqa silahlı birləşmələrin dinc və müharibə (silahlı münaqişə) dövrlərində maddi-texniki vasitələrlə təmin edilməsi Qaydası" təsdiq edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb.

    Əli Əsədov baş nazir Azərbaycan ordusu
    В Азербайджане утвержден порядок обеспечения армии материально-техническими средствами

    Son xəbərlər

    16:23

    Hesablama Palatasının fəaliyyətinin həmkar qiymətləndirməsinin hesabatı təqdim edilib

    Maliyyə
    16:21

    Azərbaycanda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı 50 % artıb

    İKT
    16:18

    "Formula 1" komandasının yeni bazasında oğurluq hadisəsi baş verib

    Formula 1
    16:12
    Foto

    "Nar" inklüziv cəmiyyətin qurulmasına dəstəyini davam etdirir

    İKT
    16:10

    Qazaxıstanda 25 ildən artıq müddətdə istismar olunan yük təyyarələrinə qoyulan məhdudiyyətlər qaldırıla bilər

    Region
    16:06

    Ermənistanda parlament seçkilərinin keçirilməsi qaydaları dəyişdirilə bilər

    Region
    16:06

    Pakistanda üç polis əməkdaşı ölüb

    Digər ölkələr
    16:01
    Foto

    EBRD Azərbaycanın enerji sektorunun dekarbonizasiyası ilə bağlı tövsiyələr hazırlayıb

    Energetika
    15:59

    Azərbaycanda 3 telekomunikasiya şirkəti birləşir

    Biznes
