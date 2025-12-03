Azərbaycan Ordusunun dinc və müharibə dövrlərində maddi-texniki vasitələrlə təminatı qaydası təsdiqlənib
"Azərbaycan Ordusunun və başqa silahlı birləşmələrin dinc və müharibə (silahlı münaqişə) dövrlərində maddi-texniki vasitələrlə təmin edilməsi Qaydası" təsdiq edilib.
"Report" xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb.
