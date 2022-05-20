В Азербайджане создан Национальный университет обороны

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в рамках мер, осуществляемых в целях приведения Азербайджанской армии в соответствие со стандартами Вооруженных сил Турции, с целью соверш

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в рамках мер, осуществляемых в целях приведения Азербайджанской армии в соответствие со стандартами Вооруженных сил Турции, с целью совершенствования управления в области военного образования создан Национальный университет обороны.

Существовавшие ранее Военная академия Вооруженных сил, Азербайджанская Высшая военная школа имени Гейдара Алиева и другие учебные заведения специального назначения осуществляют свою деятельность при вновь созданном Национальном университете обороны под названием Военный научно-исследовательский институт, Институт военного управления, Военный институт имени Гейдара Алиева, Учебно-образовательный центр Азербайджанской армии, Военный лицей имени Гейдара Алиева, Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского и Военно-медицинский факультет Медицинского университета.

В рамках проводимых структурных реформ в нашей армии успешно развивается сфера науки и военного образования.