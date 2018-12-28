Открылся Учебно-тренировочный центр специалистов БЛА для Азербайджанской армии

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Министр обороны принял участие в открытии Учебно-тренировочного центра специалистов БЛА.

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, продолжается деятельность в сфере повышения боевой готовности личного состава Азербайджанской армии.

Как сообщили Report в пресс-службе министерстве обороны, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии нового Учебно-тренировочного центра специалистов по беспилотным летательным аппаратам.

Министру обороны было доложено, что основной целью центра является подготовка высокопрофессиональных кадров по различным видам беспилотных летательных аппаратов (БЛА), имеющихся на вооружении Азербайджанской армии. Было отмечено, что самое современное оборудование и тренажеры, установленные в учебном центре, а также проведение теоретических и практических занятий позволяют организовать учебный процесс на высоком уровне, обеспечить функциональность системы БЛА в различных оперативных, тактических и метеорологических условиях и совершенствовать навыки экипажей БЛА по своевременному и точному выполнению боевых задач. Было сообщено, что центр также обеспечивает проведение научно-технических работ, изучение передового опыта в этой сфере и проведение испытаний новых систем БЛА.

Руководство министерства ознакомилось с комнатами для инженеров, операторов-пилотов, анализа полетов, симуляторных тренажеров, а также другими служебными и административными помещениями.

В ходе осмотра хранящихся в ангаре центра БЛА местного производства, имеющих различные назначения, а также установленную на территории многофункциональную станцию, министру обороны было доложено о их тактико-технических характеристиках и возможностях применения.

Затем министр обороны поставил соответствующие задачи перед командованием в связи с расширением материально-технической и учебной базы центра.