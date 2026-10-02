В Санкт-Петербурге при пожаре в квартире погиб младенец

Младенец погиб при пожаре в квартире в Петербурге, двое взрослых госпитализированы с травмами после прыжка из окна на 6-м этаже.

Как передает Report, об этом сообщают российские медиа со ссылкой на пресс-службу ГСУСК России по городу.

"В ночь на 2 октября в квартире дома по 3-му Рабфаковскому переулку произошел пожар. После ликвидации возгорания на месте происшествия было обнаружено тело младенца. Двое взрослых госпитализированы с ожогами и травмами, полученными при падении с высоты", - говорится в сообщении.

В ГСУСК уточнили, что по предварительным данным, мужчина и женщина выпрыгнули из окна шестого этажа, спасаясь от огня. В ходе осмотра следователями установлено, что электрооборудование в квартире исправно, предполагаемый очаг возгорания располагался на диване.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).