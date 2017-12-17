В Азербайджане откроются заводы по механической обработке танковых и артиллерийских снарядов

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В скором времени в Азербайджане предусматривается открытие двух новых заводов - по горячей штамповке и механической обработке танковых и артиллерийских снарядов, а также завода по производству гильз боекомплектов этих снарядов.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра оборонной промышленности Азербайджана Явера Джамалова, опубликованной в газете «Азербайджан».

«В тоже время продолжаются работы по созданию заводов для производства взрывчатых веществ - пироксилина, баллиститного пороха, тротила, гексогена и прочих взрывчатых веществ, являющихся основным компонентом при изготовлении боеприпасов, и по развертыванию производственных площадей для выпуска артиллерийских снарядов разного калибра с четырьмя типами головных взрывателей, а также метательного пороха современного типа для боекомплектов минометов различного калибра",-сказал Явер Джамалов.