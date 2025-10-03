В Азербайджане начало вещание новое радио

Сегодня в Азербайджане начало вещание радио Ordunun səsi (Голос армии).

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.

Радио будет транслироваться в прямом эфире на Youtube-канале 5 дней в неделю с 06:00 до 14:00.

В субботу и воскресенье будет повторное вещание.