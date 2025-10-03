В Азербайджане начало вещание новое радио
Армия
- 03 октября, 2025
- 11:27
Сегодня в Азербайджане начало вещание радио Ordunun səsi (Голос армии).
Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.
Радио будет транслироваться в прямом эфире на Youtube-канале 5 дней в неделю с 06:00 до 14:00.
В субботу и воскресенье будет повторное вещание.
Последние новости
11:36
Шахин Махмудзаде: ЦБА внедрит систему надзора за "зеленым камуфляжем" - ИНТЕРВЬЮФинансы
11:35
В Сумгайытском промпарке до конца 2025 года будет произведено 300 электробусовПромышленность
11:35
Азербайджан и Казахстан обсудили сотрудничество в атомной промышленностиЭнергетика
11:28
Ильхам Алиев поздравил президента ИракаВнешняя политика
11:27
Видео
В Азербайджане начало вещание новое радиоАрмия
11:27
Ильхам Алиев поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера по случаю Дня германского единстваВнешняя политика
11:27
Ильхам Алиев поздравил южнокорейского коллегуВнешняя политика
11:24
Азербайджан и Литва обменялись мнениями о возврате НДС наличнымиБизнес
11:21