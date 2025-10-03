Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Армия
    03 октября, 2025
    11:27
    В Азербайджане начало вещание новое радио

    Сегодня в Азербайджане начало вещание радио Ordunun səsi (Голос армии).

    Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.

    Радио будет транслироваться в прямом эфире на Youtube-канале 5 дней в неделю с 06:00 до 14:00.

    В субботу и воскресенье будет повторное вещание.

