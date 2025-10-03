İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    • 03 oktyabr, 2025
    • 10:50
    Azərbaycanda yeni radio fəaliyyətə başlayıb

    Azərbaycanda "Ordunun səsi" radiosu fəaliyyətə başlayıb.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, "Ordunun səsi" radiosu bu gündən etibarən həftənin 5 günü səhər saat 06:00-dan 14:00-dək Youtube kanalında canlı yayımlanacaq.

    Şənbə-bazar isə təkrar yayım olacaq.

    В Азербайджане начало вещание новое радио

