Azərbaycanda yeni radio fəaliyyətə başlayıb
Hərbi
- 03 oktyabr, 2025
- 10:50
Azərbaycanda "Ordunun səsi" radiosu fəaliyyətə başlayıb.
Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, "Ordunun səsi" radiosu bu gündən etibarən həftənin 5 günü səhər saat 06:00-dan 14:00-dək Youtube kanalında canlı yayımlanacaq.
Şənbə-bazar isə təkrar yayım olacaq.
