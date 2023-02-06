В армии Азербайджана завершен очередной "Начальный курс коммандос"

В соответствии с планом боевой подготовки Сухопутных войск на 2023 год, состоялась церемония по случаю очередного выпуска "Начального курса коммандос".

В соответствии с планом боевой подготовки Сухопутных войск на 2023 год, состоялась церемония по случаю очередного выпуска "Начального курса коммандос".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей страны. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На церемонии участникам курса были переданы поздравления руководства министерства обороны.

Выступившие на церемонии пожелали выпускникам успехов в дальнейшей службе. Была особо отмечена значимость подобных курсов, способствующих дальнейшему повышению профессионализма военнослужащих армии Азербайджана.

В заключение состоялось торжественное шествие личного состава перед трибуной. Было сделано фото на память.