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В армии Азербайджана завершен очередной "Начальный курс коммандос"

В армии Азербайджана завершен очередной "Начальный курс коммандос" В соответствии с планом боевой подготовки Сухопутных войск на 2023 год, состоялась церемония по случаю очередного выпуска "Начального курса коммандос".
Армия
6 февраля 2023 г. 17:27
В армии Азербайджана завершен очередной Начальный курс коммандос

В соответствии с планом боевой подготовки Сухопутных войск на 2023 год, состоялась церемония по случаю очередного выпуска "Начального курса коммандос".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей страны. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На церемонии участникам курса были переданы поздравления руководства министерства обороны.

Выступившие на церемонии пожелали выпускникам успехов в дальнейшей службе. Была особо отмечена значимость подобных курсов, способствующих дальнейшему повышению профессионализма военнослужащих армии Азербайджана.

В заключение состоялось торжественное шествие личного состава перед трибуной. Было сделано фото на память.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda növbəti komando kursu başa çatıb

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