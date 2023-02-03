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Слушателям курса пилотов БПЛА вручены сертификаты

Слушателям курса пилотов БПЛА вручены сертификаты В N-ской воинской части вручены сертификаты военнослужащим, успешно окончившим курс "Оператора-пилота и техника беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)". Об этом Report сообщили в Министерстве обороны. Выступившие на мероприятии рассказали об эф
Армия
3 февраля 2023 г. 11:35
Слушателям курса пилотов БПЛА вручены сертификаты

В N-ской воинской части вручены сертификаты военнослужащим, успешно окончившим курс "Оператора-пилота и техника беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Выступившие на мероприятии рассказали об эффективном применении БПЛА во Второй Карабахской войне, поздравили военнослужащих, успешно завершивших курс, и пожелали им успехов в дальнейшей служебной деятельности.

Было отмечено, что в ходе курса слушатели прошли обучение по разборке и сборке БПЛА, выполнению практических полетов, а также видам полета и разведки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPilotsuz uçuş aparatları kursunu bitirənlərə sertifikatlar təqdim olunub

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