Слушателям курса пилотов БПЛА вручены сертификаты

В N-ской воинской части вручены сертификаты военнослужащим, успешно окончившим курс "Оператора-пилота и техника беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)". Об этом Report сообщили в Министерстве обороны. Выступившие на мероприятии рассказали об эф

В N-ской воинской части вручены сертификаты военнослужащим, успешно окончившим курс "Оператора-пилота и техника беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)".



Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.



Выступившие на мероприятии рассказали об эффективном применении БПЛА во Второй Карабахской войне, поздравили военнослужащих, успешно завершивших курс, и пожелали им успехов в дальнейшей служебной деятельности.



Было отмечено, что в ходе курса слушатели прошли обучение по разборке и сборке БПЛА, выполнению практических полетов, а также видам полета и разведки.