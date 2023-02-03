Слушателям курса пилотов БПЛА вручены сертификаты

В N-ской воинской части вручены сертификаты военнослужащим, успешно окончившим курс "Оператора-пилота и техника беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)".
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Выступившие на мероприятии рассказали об эффективном применении БПЛА во Второй Карабахской войне, поздравили военнослужащих, успешно завершивших курс, и пожелали им успехов в дальнейшей служебной деятельности.
Было отмечено, что в ходе курса слушатели прошли обучение по разборке и сборке БПЛА, выполнению практических полетов, а также видам полета и разведки.
Слушателям курса пилотов БПЛА вручены сертификатыСлушателям курса пилотов БПЛА вручены сертификаты В N-ской воинской части вручены сертификаты военнослужащим, успешно окончившим курс "Оператора-пилота и техника беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)". Об этом Report сообщили в Министерстве обороны. Выступившие на мероприятии рассказали об эф
Армия
3 февраля 2023 г. 11:35
https://static.report.az/photo/d181aa5b-2cc6-365b-bf59-e20560c620eb.jpg
В N-ской воинской части вручены сертификаты военнослужащим, успешно окончившим курс "Оператора-пилота и техника беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)".
Версия на азербайджанском языке ФотоPilotsuz uçuş aparatları kursunu bitirənlərə sertifikatlar təqdim olunub