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В Азербайджанской армии состоялись церемонии принятия военной присяги

В Азербайджанской армии состоялись церемонии принятия военной присяги В соответствии с утвержденным министром обороны годовым планом подготовки, 10 мая в Азербайджанской армии состоялись церемонии принятия Военной присяги молодыми солдатами.
Армия
10 мая 2023 г. 15:32
В Азербайджанской армии состоялись церемонии принятия военной присяги

В соответствии с утвержденным министром обороны годовым планом подготовки, 10 мая в Азербайджанской армии состоялись церемонии принятия военной присяги молодыми солдатами.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Церемонии начались с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики, почтения памяти великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, героически сражавшихся за территориальную целостность нашей страны.

Молодые солдаты торжественно приняли Военную присягу и обещали быть верными своей Родине.

Затем представители Министерства обороны и командование воинской части поздравили молодых солдат с принятием Военной присяги, пожелали им быть дисциплинированными и храбрыми при исполнении служебных обязанностей, тщательно изучать вверенные им оружие и технику и достойно выполнять свой военный долг перед Родиной.

В завершение состоялось прохождение торжественным маршем личного состава перед трибуной.

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Версия на английском языке ФотоMilitary oath-taking ceremonies held in Azerbaijani Army 
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda andiçmə mərasimləri keçirilib

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