В Азербайджанской армии состоялись церемонии принятия военной присяги

В соответствии с утвержденным министром обороны годовым планом подготовки, 10 мая в Азербайджанской армии состоялись церемонии принятия Военной присяги молодыми солдатами.

В соответствии с утвержденным министром обороны годовым планом подготовки, 10 мая в Азербайджанской армии состоялись церемонии принятия военной присяги молодыми солдатами.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Церемонии начались с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики, почтения памяти великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, героически сражавшихся за территориальную целостность нашей страны.

Молодые солдаты торжественно приняли Военную присягу и обещали быть верными своей Родине.



Затем представители Министерства обороны и командование воинской части поздравили молодых солдат с принятием Военной присяги, пожелали им быть дисциплинированными и храбрыми при исполнении служебных обязанностей, тщательно изучать вверенные им оружие и технику и достойно выполнять свой военный долг перед Родиной.



В завершение состоялось прохождение торжественным маршем личного состава перед трибуной.