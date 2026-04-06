В Агдере с 6 по 10 апреля планируется утилизация непригодных боеприпасов
Армия
- 06 апреля, 2026
- 09:41
В учебном центре на территории Агдеринского района 6-10 апреля будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы с соблюдением правил безопасности.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
"Призываем население не поддаваться панике из-за звуков взрывов", - говорится в сообщении министерства.
