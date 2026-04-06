İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

    Hərbi
    • 06 aprel, 2026
    • 09:30
    Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

    Ağdərə rayonu ərazisindəki təlim mərkəzində 6-10 aprel tarixlərində istismar müddəti başa çatan və istifadəyə yararsız döyüş sursatları təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla məhv ediləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

    "Partlayış səsləri ilə əlaqədar əhalini təşvişə düşməməyə çağırır və narahatlığa heç bir əsasın olmadığını diqqətə çatdırırıq", - məlumatda qeyd olunub.

    Ağdərə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN)
    В Агдере с 6 по 10 апреля планируется утилизация непригодных боеприпасов

