В Агдере и Пирекешкюле уничтожат боеприпасы с истекшим сроком эксплуатации
Армия
- 12 ноября, 2025
- 14:23
На полигоне вблизи поселка Пирекешкюль и в учебном центре в Агдере 12-14 ноября с соблюдением правил безопасности планируется уничтожение непригодных к использованию боеприпасов.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
В оборонном ведомстве призвали население не поддаваться панике в связи с возможными звуками взрывов и предупредили, что нет поводов для беспокойства.
