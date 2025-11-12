В Агдере и Пирекешкюле уничтожат боеприпасы с истекшим сроком эксплуатации

На полигоне вблизи поселка Пирекешкюль и в учебном центре в Агдере 12-14 ноября с соблюдением правил безопасности планируется уничтожение непригодных к использованию боеприпасов.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В оборонном ведомстве призвали население не поддаваться панике в связи с возможными звуками взрывов и предупредили, что нет поводов для беспокойства.