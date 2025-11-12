Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    В Агдере и Пирекешкюле уничтожат боеприпасы с истекшим сроком эксплуатации

    Армия
    • 12 ноября, 2025
    • 14:23
    В Агдере и Пирекешкюле уничтожат боеприпасы с истекшим сроком эксплуатации

    На полигоне вблизи поселка Пирекешкюль и в учебном центре в Агдере 12-14 ноября с соблюдением правил безопасности планируется уничтожение непригодных к использованию боеприпасов.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    В оборонном ведомстве призвали население не поддаваться панике в связи с возможными звуками взрывов и предупредили, что нет поводов для беспокойства.

    Минобороны Азербайджана Пирекешкюль снаряды уничтожение
    Ağdərə və Pirəkəşküldə istismar müddəti başa çatmış döyüş sursatları məhv ediləcək

    Последние новости

    14:50

    Ильхам Алиев: Некоторые чиновники предпочитают незаконно обогащаться

    Внутренняя политика
    14:49

    Ильхам Алиев: Некоторые чиновники построили для себя особняки на землях, пригодных для земледелия

    Внутренняя политика
    14:48

    Ильхам Алиев: Уровень безработицы в стране снизился

    Внутренняя политика
    14:46

    Счетная палата: В проекте бюджета Фонда страхования от безработицы отсутствует информация об инвестициях

    Финансы
    14:46

    Президент: Некоторые чиновники в регионах были вынуждены совершать незаконные действия

    Внутренняя политика
    14:40

    Счетная палата: Инвестиционное направление средств ГФСЗ не отражено в проекте бюджета на 2026 год

    Финансы
    14:39
    Фото

    Ильхам Алиев принял нового полномочного представителя президента в НАР и глав ИВ ряда районов

    Внутренняя политика
    14:38

    В Индонезии проводят проверку на наличие радиоактивных изотопов в партии обуви

    Другие страны
    14:35
    Фото

    Азербайджанский тяжелоатлет завоевал серебро на Исламиаде

    Индивидуальные
    Лента новостей