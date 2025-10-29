Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

    Армия
    • 29 октября, 2025
    • 13:20
    В учебном центре в Агдеринском районе с 29 по 31 октября будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

    Процесс уничтожения боеприпасов с истекшим сроком эксплуатации и непригодных к применению будет осуществляться с соблюдением правил безопасности.

    В ведомстве призвали граждан не беспокоиться из-за звуков взрывов в период утилизации боеприпасов и отметили, что причин для беспокойства нет.

    непригодные боеприпасы Агдере Минобороны Азербайджана
    Ağdərədə istismar müddəti bitmiş və yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

