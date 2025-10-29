В Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

В учебном центре в Агдеринском районе с 29 по 31 октября будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Процесс уничтожения боеприпасов с истекшим сроком эксплуатации и непригодных к применению будет осуществляться с соблюдением правил безопасности.

В ведомстве призвали граждан не беспокоиться из-за звуков взрывов в период утилизации боеприпасов и отметили, что причин для беспокойства нет.