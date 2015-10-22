​Утверждены Правила об организации подготовки граждан по специальным военным специальностям для Вооруженных сил

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил "Правила об организации и проведении подготовки граждан по специальным военным специальностям для Вооруженных сил Азербайджана и других вооруженных соединений, созданных в соответствии с законодательством Азербайджана". Как сообщает Report, постановление об этом подписано премьер-министром Артуром Раси-заде.

Эти Правила подготовлены на основе требований пункта 4.1-1 Указа президента №593 от 13 февраля 2012 года "О применении Закона "О воинской обязанности и военной службе" и утверждении "Положения о Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу" и определяют организацию и проведение подготовки граждан по специальным военным специальностям.

Согласно документу, специальные военные специальности - это специальности, установленные для военнослужащих срочной действительной военной службы в Вооруженных силах Азербайджана и других вооруженных соединениях, созданных в соответствии с законодательством Азербайджана.

Подготовка по специальным военным специальностям проводится в целях обеспечения квалифицированными специалистами Вооруженных сил Азербайджана и других вооруженных соединений, созданных в соответствии с законодательством Азербайджана.

Подготовка по специальным военным специальностям проводится на добровольной основе.