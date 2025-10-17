Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Армия
    • 17 октября, 2025
    • 12:14
    Университеты обороны Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум

    В рамках проходящих в Самаркандской области Узбекистана совместных региональных учений "Единство - 2025" состоялся круглый стол и мероприятие, посвященное подписанию Меморандума о сотрудничестве.

    Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

    В мероприятии принимали участие делегации, возглавляемые проректором Национального университета обороны Азербайджана по научной работе и образованию генерал-майором Арифом Гасановым и заместителем начальника Университета военной безопасности и обороны Узбекистана − начальником Военного научно-исследовательского института полковником Акмолжоном Годировым.

    В ходе круглого стола были обсуждены вопросы расширения сотрудничества в области военного образования и научной деятельности, реализации совместных проектов и перспектив дальнейшего взаимодействия. Было подчеркнуто значение научных знаний и современного военного образования в обеспечении мира и безопасности в регионе, а также важность обмена опытом в этом направлении.

    Азербайджанская делегация обстоятельно рассказала о системе образования и проводимых реформах в Национальном университете обороны, и представила брифинг.

    В рамках учений между Национальным университетом обороны Азербайджана и Университетом военной безопасности и обороны Узбекистана был подписан Меморандум о сотрудничестве.

