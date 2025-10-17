Университеты обороны Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум

В рамках проходящих в Самаркандской области Узбекистана совместных региональных учений "Единство - 2025" состоялся круглый стол и мероприятие, посвященное подписанию Меморандума о сотрудничестве.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

В мероприятии принимали участие делегации, возглавляемые проректором Национального университета обороны Азербайджана по научной работе и образованию генерал-майором Арифом Гасановым и заместителем начальника Университета военной безопасности и обороны Узбекистана − начальником Военного научно-исследовательского института полковником Акмолжоном Годировым.

В ходе круглого стола были обсуждены вопросы расширения сотрудничества в области военного образования и научной деятельности, реализации совместных проектов и перспектив дальнейшего взаимодействия. Было подчеркнуто значение научных знаний и современного военного образования в обеспечении мира и безопасности в регионе, а также важность обмена опытом в этом направлении.

Азербайджанская делегация обстоятельно рассказала о системе образования и проводимых реформах в Национальном университете обороны, и представила брифинг.

В рамках учений между Национальным университетом обороны Азербайджана и Университетом военной безопасности и обороны Узбекистана был подписан Меморандум о сотрудничестве.