İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Azərbaycan və Özbəkistan ali hərbi təhsil müəssisələri arasında memorandum imzalanıb

    Hərbi
    • 17 oktyabr, 2025
    • 11:22
    Azərbaycan və Özbəkistan ali hərbi təhsil müəssisələri arasında memorandum imzalanıb

    Özbəkistanın Səmərqənd vilayətində təşkil olunan "Birlik-2025" birgə regional təlimi çərçivəsində dəyirmi masa və "Əməkdaşlıq memorandumu"nun imzalanmasına həsr olunan tədbir keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, tədbirdə Azərbaycan Milli Müdafiə Universitetinin rektorunun elm və təhsil üzrə müavini general-mayor Arif Həsənovun və Özbəkistan Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Universiteti rəisinin müavini – Hərbi Elmi Tədqiqat İnstitutunun rəisi polkovnik Akmoljon Qodirovun rəhbərlik etdikləri nümayəndə heyətləri iştirak ediblər.

    Keçirilən dəyirmi masa zamanı ölkələr arasında hərbi təhsil və elmi fəaliyyət sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, birgə layihələrin həyata keçirilməsi və gələcək perspektivlər müzakirə olunub. Regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasında elmi biliklərin və müasir hərbi təhsilin rolu, bu istiqamətdə qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin əhəmiyyəti vurğulanıb.

    Azərbaycan nümayəndə heyəti Milli Müdafiə Universitetində tətbiq olunan təhsil sistemi və aparılan islahatlar barədə ətraflı məlumat verib, həmçinin brifinq təqdim olunub.

    Təlim çərçivəsində Azərbaycan Milli Müdafiə Universiteti və Özbəkistan Hərbi Təhlükəsizlik və Müdafiə Universiteti arasında "Əməkdaşlıq memorandumu" imzalanıb.

    Azərbaycan-Özbəkistan Hərbi təhsil Memorandum

    Son xəbərlər

    11:59

    Ötən doqquz ayda narkotiklərlə bağlı 4253 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib

    Hadisə
    11:59

    Hazırda Azərbaycanda 730 narkoman müalicə alır

    Sağlamlıq
    11:58
    Foto

    Gəncə Memorial Kompleksində şəhidlərin xatirəsi yad olunub

    Daxili siyasət
    11:57

    Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri Dünya Seriyasının final mərhələsində iştirak edəcəklər

    Fərdi
    11:55

    Təbrizli iş adamları Qarabağda quruculuq işlərində iştirak edə bilər

    İnfrastruktur
    11:54

    Kişineu aeroportunda sərnişinin baqajında partlayıcı maddə aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    11:53

    Ukrayna ABŞ-dən HHM sistemləri, raketlər, "F-16" təyyarələri istəyir

    Digər ölkələr
    11:52

    Parlament "Dəniz Naviqasiya Avadanlıqları üzrə Beynəlxalq Təşkilat haqqında Konvensiya"ya qoşulmağı təsdiqləyib

    Milli Məclis
    11:51

    Bakı ilə Təbriz arasında qardaş şəhər əməkdaşlığı müzakirə olunur

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti