Украинский военный эксперт о последней ситуации на линии соприкосновения

Необычной активности противника не наблюдается. Все в штатном режиме – они проводят плановые мероприятия по проверке боеготовности своих частей. Иногда совершают провокации в виде обстрелов, но чаще это – имитации, демонстрационные действия.

Необычной активности противника не наблюдается. Все в штатном режиме – они проводят плановые мероприятия по проверке боеготовности своих частей. Иногда совершают провокации в виде обстрелов, но чаще это – имитации, демонстрационные действия.

Об этом Восточно-европейскому бюро Report сказал военный и политический эксперт, директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко, который в составе Вооруженных сил Украины находится сейчас в зоне проведения операции Объединенных сил.

По словам Ю.Кочевенко, российской стороной проводится показательное перемещение техники: "Периодически они устраивают радио-игру: на открытых частотах говорят, что планируют какие-то действия, артобстрелы и так далее. Чаще этого не происходит, чем происходит. В общем, противник пытается держать нас в напряжении, но никакой подготовки к наступательным действиям не ведет".

Вооруженные силы Украины (ВСУ), выполняющие задачи на востоке, находятся в режиме повышенной боевой готовности, подчеркивает эксперт: "Они обеспечены всем необходимым: личный состав, техника, вооружение, топливо. Боевой дух – высокий, как и готовность выполнить любую поставленную задачу. Атмосфера в рядах защитников спокойная. Сейчас выглядит так, что на востоке спокойнее, чем в Киеве. Мы осознаём угрозу. Но это не влияет на наше эмоциональное состояние. ВСУ, как и ранее, выполняют поставленные боевые задачи независимо от ситуации".