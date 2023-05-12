Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает

Интервью секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова восточноевропейскому бюро Report.

Интервью секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова восточноевропейскому бюро Report.

- В Украине на фронте более 7 месяцев наблюдается относительная стабильность. К примеру, Россия вот уже 6 месяцев не может захватить город Бахмут, а украинская армия взяла длительную паузу в контрнаступлении. Чем это можно объяснить?

- Война - сложное дело. У военных есть поручения, полученные от президента, которые достаточно просты и понятны – освободить все наши территории, включая Крым, от террористов-агрессоров. Они сделают это вместе с нашим народом. Остается только ждать, набраться терпения, и победа будет за нами.

- Недавно вы выступили с заявлением о представлении президенту большого плана контрнаступления. Вы сказали, что даже ваши партнеры не осведомлены о содержании этого плана. Существует ли вероятность того, что партнеры останутся недовольны после реализации самого плана или определенными его моментами, и это приведет к уменьшению военной помощи?

- Мы защищаем свою независимость и осознаем свою ответственность за освобождение наших территорий от оккупации. Что касается партнеров, то мы с ними сотрудничаем, и они оказывают нам очень большую помощь. Когда мы говорим о конкретных планах, мы имеем в виду, что они закрытые, секретные, если кто-то считает, что планы с грифом "Совершенно секретно" кому-то раскрываются, то он заблуждается. Такого нет нигде в мире. Общие вопросы - да, а конкретные планы - нет, они должны оставаться конфиденциальными. Это не свидетельствует об отсутствии доверия и сотрудничества между нами. Все иначе. У военных имеется несколько вариантов действий, и какой из них будет использован для той или иной операции, зависит от многих факторов. Если кто-то говорит, что знает место проведения операции, он лжет, потому что это будет известно только после подтверждения Верховным главнокомандующим.

- Ожидается ли контратака до лета?

- Я не использую термин "контратака". Вместо этого я применяю термин "военные действия", который используется с февраля 2014 года. Военные точно знают, что делать. Они профессионалы и доказали всему миру, что наша армия готова к бою. Более того, мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает. Думаю, в этот раз будет так же.

- То есть можно ожидать контратаки в самое ближайшее время?

- Понятие "ближайшее время" у всех разное. Для кого-то это день-два, для кого-то - неделя или месяц. Главное - результат. Мы должны освободить наши территории. Действия начнутся в нужный срок с учетом всех факторов. Не раньше и не позже, а точно в срок.

- Часто можно услышать, что боевые действия украинской армии более активны весной и летом, а не зимой...

- К зиме мы хотим полностью завершить войну...

- Завершится ли война полным восстановлением территориальной целостности Украины, в том числе освобождением Крыма?

- У нас есть общий план - освободить все наши территории от напавших на нас террористов. Единственный вопрос - время. Будет ли проведена одна или несколько операций зависит от многих обстоятельств. Мы не будем ограничиваться временем, будем сражаться сколько потребуется.

- Несколько дней назад на Кремль была совершена атака беспилотниками, и Россия обвинила в этом Украину. Как бы вы прокомментировали эти обвинения? Может ли это стать основанием для более жестких атак на Украину, в том числе применения ядерного оружия? Кроме того, что вы можете сказать об использовании ВС России иранских беспилотников для атак на Украину?

- Хочу отметить, что России войны никто не объявлял, войну начали они против нас в 2014 году. Мы ни на кого не нападали, наоборот, нападение совершено на наши земли и территории, закрепленные в международных документах в 1991 году. Если кто-то хочет обвинить кого-то другого в будущем распаде своей страны, это его проблема, а не наша.

Они могут сделать что угодно. Если они применят ядерное оружие, реакция всего мира будет совершенно иной.

Что касается сотрудничества России и Ирана в вопросе беспилотников, то это вопрос к мировому сообществу. Иран с 1979 года находится под санкциями, и если будучи под санкциями он может производить беспилотники с использованием комплектующих ведущих мировых производителей, то кому следует задавать вопросы и кто должен на них отвечать? Мы бы очень хотели, чтобы не было двойных стандартов и чтобы все страны без исключения соблюдали международные правила.

- Ожидаете ли вы атаки с территории Беларуси? Можно заметить, что заявления Лукашенко последних дней отличаются от озвучиваемых ранее.

- Лукашенко - заложник Кремля и находится в очень сложной ситуации. Мы не думаем, что Россия потребует от Лукашенко напасть на Украину. Лукашенко и его военные прекрасно знают, чем это кончится. Потому что в Беларуси будет внутреннее сопротивление. И хочу напомнить, что на территории Украины за нашу страну сражается немало белорусских патриотов. Если кто-то думает, что Лукашенко отдаст приказ и его выполнят, он заблуждается.

- Но как насчет трехмесячных учений с использованием беспилотников в Беларуси?

- В настоящее время мы не видим угрозы нападения с территории Беларуси. Посмотрим, что будет завтра.