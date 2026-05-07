    • 07 мая, 2026
    • 12:58
    Ударные дроны Азербайджана демонстрируются на выставке SAHA 2026 в Турции

    Ударные дроны Азербайджана представлены на Международной оборонной и аэрокосмической выставке "SAHA 2026" в Стамбуле.

    Как сообщает корреспондент Report из Турции, речь идет о дронах "Quzghun", "Qırghı" и "Qırghı-S", произведенных азербайджанской компанией "RD Smart".

    Ударный дрон "Quzghun" может вести разведку и обнаруживать цели на большом расстоянии благодаря функции оптического приближения. Аппарат с помощью интеллектуальной системы определяет движущиеся и неподвижные цели и удерживает их под наблюдением. После команды пилота дрон автономно пикирует на цель.

    "Qırghı-S" относится к типу FPV-дронов, однако разработан с учетом современных требований и оснащен интеллектуальной компьютерной системой. В зависимости от задачи дрон может менять режимы боевого применения, что облегчает работу пилота и повышает эффективность аппарата. Дрон также оснащен управляемой камерой дневного и ночного видения, расширяющей угол обзора.

    Представитель компании "RD Smart" Бахруз Багиров сообщил, что на выставке представлены три дрона.

    "На ADEX-2026 мы представим несколько новейших продуктов, которые ранее нигде не демонстрировались", - отметил он.

    Отметим, что с 30 сентября по 2 октября 2026 года в Баку пройдут 6-я Азербайджанская международная оборонная выставка "ADEX 2026" и 15-я Международная выставка внутренней безопасности, охраны и спасения "Securex Caspian 2026".

