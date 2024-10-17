Участник Отечественной войны: Наша армия прорвала "линию Оганяна" за час и разрушила миф о ее неприступности

Армения на протяжении многих лет старательно создавала миф о неприступности так называемой "линии Оганяна", однако азербайджанская армия прорвала ее всего за час.

Армения на протяжении многих лет старательно создавала миф о неприступности так называемой "линии Оганяна", однако азербайджанская армия прорвала ее всего за час.

Об этом один из офицеров азербайджанской армии, участник Отечественной войны сказал корреспонденту Report в рамках медиатура в Физули.

Он отметил, что высота Менгеленат имела стратегическое значение для освобождения Физулинского района от оккупации. "Первая операция по прорыву сил противника в Отечественной войне была проведена в направлении Физули. Азербайджанская армия прорвала мифическую "линию Оганяна" всего за час. Мы показали, что мы сильнее и в политике, и в бою. Своевременные и правильные решения президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева сыграли важную роль", - сказал он.

Военнослужащий заявил, что Армения сама поверила в собственные мифы о неприступности своих оборонительных позиций, и после прорыва "линии Оганяна" противник пал духом, в рядах армянской армии начался раскол.

"В свою очередь командование ВС Азербайджана принимало своевременные и правильные решения. Проанализировав ситуацию мы нашли слабые места противника и нанесли точные удары с разных направлений. Противник был окружен по тактике полумесяца", - сказал он.

Отметим, что сегодня День города Физули и четвертая годовщина со дня освобождения города от армянской оккупации. Физулинская операция была одной из важнейших сражений Азербайджанской армии на юго-восточном фронте во Второй Карабахской войне. Кроме того, прорыв нескольких оборонительных рубежей, расположенных на бывшей линии соприкосновения в Физули, создал широкие возможности для продвижения азербайджанской армии по Южному фронту.