Турецкий эксперт: Армения продолжает провокации с целью привлечь внимание мирового сообщества

Потерпевшая поражение Армения продолжает прибегать к всевозможным провокациям, чтобы привлечь внимание мирового сообщества.

Потерпевшая поражение Армения продолжает прибегать к всевозможным провокациям, чтобы привлечь внимание мирового сообщества.

Об этом анкаринскому бюро Report заявил глава Института стратегического мышления Турции генерал-майор запаса, доцент Гюрай Алпар.

Алпар напомнил, что в 1990-е годы Армения оккупировала суверенные территории Азербайджана, нарушив тем самым нормы международного права. Армянские военные в годы войны совершили жестокие массовые убийства и геноцид мирного азербайджанского населения, не пожалев даже женщин и детей.

"Однако, благодаря героизму азербайджанской армии и решимости руководства страны, в ходе Второй Карабахской войны оккупационные силы Армении потерпели сокрушительное поражение и понесли больше потери. Несмотря на поражение, Армения продолжает совершать провокации. Сегодня армяне применили ударный БПЛА по позициям азербайджанской армии. В результате двое азербайджанских военнослужащих получили ранения. Ответ Вооруженных сил Азербайджана был жестким и решительным. Министерство обороны Армении сообщило, что в результате контратаки азербайджанской армии были убиты двое и ранен один военнослужащий. Это свидетельствует об их бессилии. В Армении до сих пор не осознают, что любые провокации оборачиваются против них самих", - сказал эксперт.

По словам Алпара, власти Армении прекрасно осознают, что армия Азербайджана обладает значительным преимуществом.

"Армения продолжает играть роль "жертвы", и пытается убедить мировое сообщество в том, что Азербайджан является агрессором. Однако весь мир знает, что именно Армения является страной-оккупантом, не желающим мира. Пока Ереван не откажется от своей оккупационной политики, обеспечить стабильность в регионе будет сложно", - сказал он.