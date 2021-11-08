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Турецкий ансамбль "Мехтеран" выступил на концерте по случаю Дня Победы

Турецкий ансамбль "Мехтеран" выступил на концерте по случаю Дня Победы 10-26
Армия
8 ноября 2021 г. 10:35
Турецкий ансамбль Мехтеран выступил на концерте по случаю Дня Победы

Ансамбль «Мехтеран» Министерства национальной обороны Турции выступил на концерте в Центре Гейдара Алиева, приуроченном ко Дню Победы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

На концерте присутствовали министры обороны Азербайджана и Турции, начальники Генштабов, командующие родами войск и другие военачальники, а также ветераны, члены семей военнослужащих и шехидов.

Сначала прозвучали Государственные гимны Азербайджана и Турции. Выступивший на мероприятии генерал-полковник Закир Гасанов выразил признательность Турции за политическую и моральную поддержку в достижении победы, одержанной Азербайджанской Армией под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего.

Гости были проинформированы о том, что Азербайджан празднует День Победы совместно с братским турецким народом. Было подчеркнуто, что азербайджано-турецкое братство нерушимо.

Министр обороны Турции Хулуси Акар поздравил азербайджанский народ с праздником и отметил, что отважные бойцы и шехиды, проявившие особый героизм в достижении славной победы, никогда не будут забыты.

Затем турецкий ансамбль «Мехтеран» исполнил военно-патриотические песни, марши и музыкальные композиции известных азербайджанских, турецких и мировых композиторов.

Прозвучавшие музыкальные номера вызвали большой интерес у публики, оставив неизгладимое впечатление.

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Версия на английском языке ФотоMehteran Union of Turkey performs at concert on Victory Day
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyənin Mehteran Birliyi Zəfər Günü münasibətilə keçirilən konsertdə çıxış edib

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