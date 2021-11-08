Турецкий ансамбль "Мехтеран" выступил на концерте по случаю Дня Победы

10-26

Ансамбль «Мехтеран» Министерства национальной обороны Турции выступил на концерте в Центре Гейдара Алиева, приуроченном ко Дню Победы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

На концерте присутствовали министры обороны Азербайджана и Турции, начальники Генштабов, командующие родами войск и другие военачальники, а также ветераны, члены семей военнослужащих и шехидов.



Сначала прозвучали Государственные гимны Азербайджана и Турции. Выступивший на мероприятии генерал-полковник Закир Гасанов выразил признательность Турции за политическую и моральную поддержку в достижении победы, одержанной Азербайджанской Армией под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего.

Гости были проинформированы о том, что Азербайджан празднует День Победы совместно с братским турецким народом. Было подчеркнуто, что азербайджано-турецкое братство нерушимо.



Министр обороны Турции Хулуси Акар поздравил азербайджанский народ с праздником и отметил, что отважные бойцы и шехиды, проявившие особый героизм в достижении славной победы, никогда не будут забыты.



Затем турецкий ансамбль «Мехтеран» исполнил военно-патриотические песни, марши и музыкальные композиции известных азербайджанских, турецких и мировых композиторов.



Прозвучавшие музыкальные номера вызвали большой интерес у публики, оставив неизгладимое впечатление.