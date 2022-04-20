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Турецкие военные провели учения для азербайджанских коммандос

Турецкие военные провели учения для азербайджанских коммандос Командование действующей в Азербайджане военной группы Вооруженных сил Турции проводит учения коммандос для Сухопутных войск Азербайджанской армии.
Армия
20 апреля 2022 г. 21:44
Турецкие военные провели учения для азербайджанских коммандос

Командование действующей в Азербайджане военной группы Вооруженных сил Турции провела учения коммандос для Сухопутных войск Азербайджанской армии.

Как передает Report, об этом сообщило министерство национальной обороны Турции.

В частности, в рамках курса "Тренировки на выносливость" среди пяти азербайджанских бригад был проведен марш-бросок на дальней дистанции.

Следует отметить, что основной целью учений является дальнейшее повышение боеспособности оперативных подразделений (коммандос) Азербайджанской Армии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə Azərbaycandakı komandolara təlim keçib

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