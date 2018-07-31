Субхан Бакиров: Главная цель "Кубка моря - 2018" - укрепление стабильности на Каспии

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Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ В Баку в штабе Военно-морских сил Азербайджана состоялась пресс-конференция в связи с проведением в Баку соревнования "Кубок моря - 2018" в рамках "Международных Армейских Игр-2018", сообщает Report.

Выступивший на конференции капитан первого ранга ВМС республики Субхан Бакиров отметил, что интерес к этим играм растет с каждым годом.

"Главной целью этих игр является укрепление дружбы, мира и стабильности на Каспии. Для проведения игр создан организационный комитет. Конкурс будет проводиться в три этапа. Первый этап - соревнования по морской подготовке, второй - соревнование по борьбе за живучесть кораблей и третье - выполнение артиллерийских выстрелов", - сообщил Б.Субхан.