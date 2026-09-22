Стартовали совместные учения "Сила единства – 2026" с участием азербайджанских военных
Армия
- 22 сентября, 2026
- 18:03
Состоялась церемония открытия совместных военных учений "Сила единства – 2026", проводимых с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Узбекистана.
Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.
На мероприятии была подчеркнута важность подобных учений с точки зрения расширения сотрудничества между армиями трех стран, совершенствования практических навыков подразделений, обмена опытом, укрепления дружественных связей между военнослужащими и обеспечения взаимодействия при совместном выполнении поставленных задач.
Затем состоялся торжественный парад военных, участвующих в учениях.
В завершение ансамбль песни и танца Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова представил концертную программу.
Стартовали совместные учения "Сила единства – 2026" с участием азербайджанских военных
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