Стартовали совместные учения "Сила единства – 2026" с участием азербайджанских военных

Состоялась церемония открытия совместных военных учений "Сила единства – 2026", проводимых с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Узбекистана.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.

На мероприятии была подчеркнута важность подобных учений с точки зрения расширения сотрудничества между армиями трех стран, совершенствования практических навыков подразделений, обмена опытом, укрепления дружественных связей между военнослужащими и обеспечения взаимодействия при совместном выполнении поставленных задач.

Затем состоялся торжественный парад военных, участвующих в учениях.

В завершение ансамбль песни и танца Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова представил концертную программу.