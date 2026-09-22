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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Стартовали совместные учения "Сила единства – 2026" с участием азербайджанских военных

    Армия
    • 22 сентября, 2026
    • 18:03
    Стартовали совместные учения Сила единства – 2026 с участием азербайджанских военных

    Состоялась церемония открытия совместных военных учений "Сила единства – 2026", проводимых с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Узбекистана.

    Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.

    На мероприятии была подчеркнута важность подобных учений с точки зрения расширения сотрудничества между армиями трех стран, совершенствования практических навыков подразделений, обмена опытом, укрепления дружественных связей между военнослужащими и обеспечения взаимодействия при совместном выполнении поставленных задач.

    Затем состоялся торжественный парад военных, участвующих в учениях.

    В завершение ансамбль песни и танца Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова представил концертную программу.

    Стартовали совместные учения "Сила единства – 2026" с участием азербайджанских военных

    Стартовали совместные учения Сила единства – 2026 с участием азербайджанских военных
    Стартовали совместные учения Сила единства – 2026 с участием азербайджанских военных
    Стартовали совместные учения Сила единства – 2026 с участием азербайджанских военных
    Стартовали совместные учения Сила единства – 2026 с участием азербайджанских военных
    Стартовали совместные учения Сила единства – 2026 с участием азербайджанских военных
    Стартовали совместные учения Сила единства – 2026 с участием азербайджанских военных
    Стартовали совместные учения Сила единства – 2026 с участием азербайджанских военных
    Стартовали совместные учения Сила единства – 2026 с участием азербайджанских военных
    Стартовали совместные учения Сила единства – 2026 с участием азербайджанских военных
    Стартовали совместные учения Сила единства – 2026 с участием азербайджанских военных
    Стартовали совместные учения Сила единства – 2026 с участием азербайджанских военных
    Стартовали совместные учения Сила единства – 2026 с участием азербайджанских военных

    Военные учения Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана)
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