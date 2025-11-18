Состоялась встреча военнослужащих сил спецназначения Азербайджана и Беларуси

В рамках подписанного министерствами обороны Азербайджана и Беларуси плана двустороннего сотрудничества состоялась встреча военнослужащих сил специального назначения обеих стран.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство обороны Азербайджана.

В ходе визита в Азербайджан гости посетили Н-скую воинскую часть сил спецназначения.

Затем был представлен брифинг о Силах специального назначения Азербайджана, были даны ответы на интересующие вопросы.

В ходе встречи стороны провели обмен мнениями о возможных перспективах сотрудничества между Силами спецназначения Азербайджана и Беларуси, рассмотрели предложения, представляющие взаимный интерес с точки зрения развития двусторонних связей.

В заключение гости понаблюдали за показательными выступлениями спецназовцев по боевой подготовке.