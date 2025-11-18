Состоялась встреча военнослужащих сил спецназначения Азербайджана и Беларуси
В рамках подписанного министерствами обороны Азербайджана и Беларуси плана двустороннего сотрудничества состоялась встреча военнослужащих сил специального назначения обеих стран.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
В ходе визита в Азербайджан гости посетили Н-скую воинскую часть сил спецназначения.
Затем был представлен брифинг о Силах специального назначения Азербайджана, были даны ответы на интересующие вопросы.
В ходе встречи стороны провели обмен мнениями о возможных перспективах сотрудничества между Силами спецназначения Азербайджана и Беларуси, рассмотрели предложения, представляющие взаимный интерес с точки зрения развития двусторонних связей.
В заключение гости понаблюдали за показательными выступлениями спецназовцев по боевой подготовке.