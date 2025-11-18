Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Армия
    • 18 ноября, 2025
    • 20:19
    Состоялась встреча военнослужащих сил спецназначения Азербайджана и Беларуси

    В рамках подписанного министерствами обороны Азербайджана и Беларуси плана двустороннего сотрудничества состоялась встреча военнослужащих сил специального назначения обеих стран.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство обороны Азербайджана.

    В ходе визита в Азербайджан гости посетили Н-скую воинскую часть сил спецназначения.

    Затем был представлен брифинг о Силах специального назначения Азербайджана, были даны ответы на интересующие вопросы.

    В ходе встречи стороны провели обмен мнениями о возможных перспективах сотрудничества между Силами спецназначения Азербайджана и Беларуси, рассмотрели предложения, представляющие взаимный интерес с точки зрения развития двусторонних связей.

    В заключение гости понаблюдали за показательными выступлениями спецназовцев по боевой подготовке.

