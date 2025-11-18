Belarus nümayəndələrinə Azərbaycan XTQ-sinin bacarıqları nümayiş etdirilib
Hərbi
- 18 noyabr, 2025
- 20:05
Azərbaycan və Belarus Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin (XTQ) nümayəndələri arasında görüş keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, görüş iki ölkənin müdafiə nazirlikləri arasında imzalanmış əməkdaşlıq planı çərçivəsində baş tutub.
Səfər çərçivəsində qonaqlar XTQ-nin N hərbi hissəsini ziyarət ediblər.
Onlara Azərbaycan XTQ-si haqqında brifinq təqdim edilib, qonaqları maraqlandıran suallar cavablandırılıb.
Görüş zamanı tərəflər Azərbaycan və Belarus XTQ-ləri arasında mümkün əməkdaşlıq perspektivlərinə dair geniş fikir mübadiləsi aparıb, əlaqələrin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı qarşılıqlı maraq doğuran təklifləri müzakirə ediblər.
Yekunda qonaqlar xüsusi təyinatlıların döyüş hazırlığı üzrə nümunəvi çıxışlarını izləyiblər.
Son xəbərlər
20:56
Ərdoğan Zelenski ilə danışıqlar aparacaqRegion
20:52
"Kəpəz" Azərbaycan millisinin sabiq qapıçısını transfer edibFutbol
20:45
Belemdə Xəzərlə bağlı Birgə Bəyannamə qəbul olunubEkologiya
20:30
Qubada qəzadan xilas olmaq istəyən motoblok sürücüsü digər avtomobilin altında qalaraq ölübHadisə
20:29
Samir Nuriyev: Xankəndi, Xocalı, Ağdərə və Xocavənd şəhərlərinin Baş planları işlənilmə mərhələsindədirQarabağ
20:24
Foto
Zəngilanda Əlaqələndirmə Qərargahının 5 illik fəaliyyətinə həsr olunmuş iclas keçirilib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
20:17
Foto
Zəngəzur dəhlizi üzrə görülən işlər və Ağbənd-Kəlalə körpüsünün inşası prosesi ilə tanışlıq olubDaxili siyasət
20:11
Kriştianu Ronaldu Donald Trampla görüşəcəkFutbol
20:09
Foto