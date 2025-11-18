İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Belarus nümayəndələrinə Azərbaycan XTQ-sinin bacarıqları nümayiş etdirilib

    Hərbi
    • 18 noyabr, 2025
    • 20:05
    Belarus nümayəndələrinə Azərbaycan XTQ-sinin bacarıqları nümayiş etdirilib

    Azərbaycan və Belarus Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin (XTQ) nümayəndələri arasında görüş keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, görüş iki ölkənin müdafiə nazirlikləri arasında imzalanmış əməkdaşlıq planı çərçivəsində baş tutub.

    Səfər çərçivəsində qonaqlar XTQ-nin N hərbi hissəsini ziyarət ediblər.

    Onlara Azərbaycan XTQ-si haqqında brifinq təqdim edilib, qonaqları maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

    Görüş zamanı tərəflər Azərbaycan və Belarus XTQ-ləri arasında mümkün əməkdaşlıq perspektivlərinə dair geniş fikir mübadiləsi aparıb, əlaqələrin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı qarşılıqlı maraq doğuran təklifləri müzakirə ediblər.

    Yekunda qonaqlar xüsusi təyinatlıların döyüş hazırlığı üzrə nümunəvi çıxışlarını izləyiblər.

    Azərbaycan Belarus xüsusi təyinatlı qüvvələr
    Foto
    Состоялась встреча военнослужащих сил спецназначения Азербайджана и Беларуси

    Son xəbərlər

    20:56

    Ərdoğan Zelenski ilə danışıqlar aparacaq

    Region
    20:52

    "Kəpəz" Azərbaycan millisinin sabiq qapıçısını transfer edib

    Futbol
    20:45

    Belemdə Xəzərlə bağlı Birgə Bəyannamə qəbul olunub

    Ekologiya
    20:30

    Qubada qəzadan xilas olmaq istəyən motoblok sürücüsü digər avtomobilin altında qalaraq ölüb

    Hadisə
    20:29

    Samir Nuriyev: Xankəndi, Xocalı, Ağdərə və Xocavənd şəhərlərinin Baş planları işlənilmə mərhələsindədir

    Qarabağ
    20:24
    Foto

    Zəngilanda Əlaqələndirmə Qərargahının 5 illik fəaliyyətinə həsr olunmuş iclas keçirilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    20:17
    Foto

    Zəngəzur dəhlizi üzrə görülən işlər və Ağbənd-Kəlalə körpüsünün inşası prosesi ilə tanışlıq olub

    Daxili siyasət
    20:11

    Kriştianu Ronaldu Donald Trampla görüşəcək

    Futbol
    20:09
    Foto

    TÜRKPA və ATƏT PA baş katibləri regional sülh məsələlərini müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti