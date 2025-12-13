Состоялась встреча с военными атташе по итогам текущего года

В Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны состоялась встреча по итогам года с участием сотрудников аппаратов военных атташе иностранных государств, аккредитованных в Азербайджанской Республике.

Как Report сообщили в Министерстве обороны, во встрече принимал участие 41 представитель из 28 стран.

Выступивший на мероприятии начальник Управления международного военного сотрудничества полковник Эльчин Абдуллаев рассказал о победе, одержанной в 44-дневной Отечественной войне. Было отмечено, что Азербайджан не только восстановил свой суверенитет и территориальную целостность, но и внес вклад в международный мир. Кроме того, победа в Отечественной войне послужила установлению мира не только между азербайджанским и армянским народами, но и в масштабах всего международного сообщества.

На совещании было рассказано о работе, проделанной в 2025 году в рамках военного сотрудничества, в том числе о военном параде, посвященном пятой годовщине победы в Отечественной войне, прошедшем 8 ноября текущего года на площади Азадлыг в Баку с участием военных атташе иностранных государств. Была представлена подробная информация о поездках, организованных с целью ознакомления с созидательно-восстановительными работами, проводимыми в различных регионах страны, а также в районах, освобожденных от оккупации. Состоялся подробный обмен мнениями о мероприятиях, запланированных на предстоящий год.