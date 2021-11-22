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Курсанты-пограничники встретились с героями Отечественной войны

Курсанты-пограничники встретились с героями Отечественной войны В Академии и Специальной школе Государственной пограничной службы (ГПС) состоялась встреча с героями Отечественной войны.
Армия
22 ноября 2021 г. 11:14
Курсанты-пограничники встретились с героями Отечественной войны

В академии и специальной школе Государственной пограничной службы (ГПС) состоялась встреча с героями Отечественной войны.

Как сообщили Report в пресс-центре ГПС, сначала участники мероприятия почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложили цветы к его бюсту.

После исполнения государственного гимна минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни во имя Родины.

Выступивший на мероприятии герой Отечественной войны, полковник Вусал Султанов отметил, что горд тем, что он и его боевые товарищи стали участниками войны за освобождение от оккупации азербайджанских земель под командованием Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева.

Другие выступающие также выразили уверенность в том, что курсанты, ставшие свидетелями славной истории Азербайджана, достойно продолжат героические традиции нашего народа и будут преданы Родине.

Курсанты выступили с литературно-художественной композицией, посвященной Отечественной войне.

В заключение герои Отечественной войны сделали памятные фотографии с курсантами академии и спецшколы ГПС.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVətən Müharibəsi Qəhrəmanları ilə görüş keçirilib

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