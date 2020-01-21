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Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Грузии

Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Грузии

Находящийся с официальным визитом в Грузии министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 21 января встретился с министром обороны этой страны Ираклием Гарибашвили.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В Минобороны Грузии состоялась официальная церемония встречи азербайджанской делегации.

Согласно протоколу, министры обороны прошли перед почетным караулом, были озвучены государственные гимны двух стран, после чего состоялась встреча.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями по различным сферам военного сотрудничества, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Затронув военно-политическую обстановку в регионе, стороны отметили важность взаимной поддержки территориальной целостности наших стран и особо подчеркнули, что развитие двустороннего военного сотрудничества внесет вклад в обеспечение стабильности и безопасности в регионе.

В ходе встречи между министерствами обороны Азербайджана и Грузии был подписан План двустороннего сотрудничества на 2020 год. Документом предусмотрены организация взаимных визитов экспертных групп, проведение совместных мероприятий боевой подготовки и обмена передовым опытом, а также другие важные вопросы.

Затем для представителей средств массовой информации состоялась пресс-конференция министров обороны двух стран.

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