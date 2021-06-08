О нас
Report Georgia
Аудио новости

Состоялась встреча командующих ВМС Азербайджана и Пакистана

Состоялась встреча командующих ВМС Азербайджана и Пакистана Делегация во главе с командующим Военно-морскими силами (ВМС) Азербайджана контр-адмиралом Субханом Бекировым находится с визитом в Исламской Республике Пакистан.
Армия
8 июня 2021 г. 19:05
Состоялась встреча командующих ВМС Азербайджана и Пакистана

Делегация во главе с командующим Военно-морскими силами (ВМС) Азербайджана контр-адмиралом Субханом Бекировым находится с визитом в Исламской Республике Пакистан.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На встрече командующего ВМС Пакистана адмирала Мухаммада Амджад Хана Ниязи и командующего ВМС Азербайджана контр-адмирала Субхана Бекирова обсуждались перспективы развития сотрудничества между военно-морскими силами двух стран.

Адмирал Мухаммад Амджад Хан Ниязи поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне и обеспечением территориальной целостности нашей страны, пожелал упокоения Всевышним Аллахом душ военнослужащих и гражданских лиц, павших шехидами, и исцеления раненым.

В ходе встречи, проведенной в расширенном составе, был представлен брифинг о структуре, оперативных возможностях ВМС Пакистана, среде региональной и внутренней безопасности, предстоящих задачах, а также состоялся обмен мнениями по организации взаимных визитов военнослужащих в целях обмена опытом и ряду других вопросов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоCommanders of Azerbaijan and Pakistan Naval Forces hold meeting
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Pakistan HDQ komandanları arasında görüş keçirilib

Экслюзивные новости

Каучуковая девушка, научившаяся говорить и ходить в 9 лет - ВИДЕО
Фото"Каучуковая" девушка, научившаяся говорить и ходить в 9 лет - ВИДЕО
8 июня 2021 г. 17:46
Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
7 июня 2021 г. 18:08
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июня 2021 г. 10:32
Одолевший армянина в Украине азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира
Одолевший армянина в Украине азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира
7 июня 2021 г. 09:52
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
4 июня 2021 г. 18:48
Тейс: Действия армянских ВС должны быть решительно осуждены мировым сообществом
Тейс: Действия армянских ВС должны быть решительно осуждены мировым сообществом
3 июня 2021 г. 11:45
Алексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
ФотоАлексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
2 июня 2021 г. 09:38
Министр о взаимном признании дипломов Азербайджана и Турции - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр о взаимном признании дипломов Азербайджана и Турции - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 16:01
Новый министр здравоохранения Украины о приоритетах сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ
Новый министр здравоохранения Украины о приоритетах сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 15:38
Зия Сельчук: Турецкие учителя будут преподавать в школе, которую построят в Шуше - ЭКСКЛЮЗИВ
Зия Сельчук: Турецкие учителя будут преподавать в школе, которую построят в Шуше - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 12:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi