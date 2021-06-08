Состоялась встреча командующих ВМС Азербайджана и Пакистана

Делегация во главе с командующим Военно-морскими силами (ВМС) Азербайджана контр-адмиралом Субханом Бекировым находится с визитом в Исламской Республике Пакистан.

Делегация во главе с командующим Военно-морскими силами (ВМС) Азербайджана контр-адмиралом Субханом Бекировым находится с визитом в Исламской Республике Пакистан.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На встрече командующего ВМС Пакистана адмирала Мухаммада Амджад Хана Ниязи и командующего ВМС Азербайджана контр-адмирала Субхана Бекирова обсуждались перспективы развития сотрудничества между военно-морскими силами двух стран.

Адмирал Мухаммад Амджад Хан Ниязи поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне и обеспечением территориальной целостности нашей страны, пожелал упокоения Всевышним Аллахом душ военнослужащих и гражданских лиц, павших шехидами, и исцеления раненым.

В ходе встречи, проведенной в расширенном составе, был представлен брифинг о структуре, оперативных возможностях ВМС Пакистана, среде региональной и внутренней безопасности, предстоящих задачах, а также состоялся обмен мнениями по организации взаимных визитов военнослужащих в целях обмена опытом и ряду других вопросов.