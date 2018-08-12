 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Состоялась торжественная церемония закрытия Армейских международных игр-2018

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ На полигоне Алабино в Подмосковье состоялась торжественная церемония закрытия соревнований «Армейские международные игры-2018».

    Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны.

    В церемонии закрытия принял участие заместитель начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил Азербайджанской Республики - начальник Главного управления боевой подготовки и военного образования генерал-лейтенант Низам Османов.

    Отметим, что наряду с конкурсом «Кубок моря», который прошел в нашей стране, азербайджанские военнослужащие также участвовали в конкурсах «Танковый биатлон» и «Полевая кухня» в России, «Мастера артиллерийского огня» в Казахстане и «Снайперский рубеж» в Беларуси.

    Кроме того, наши военнослужащие представили нашу страну в качестве наблюдателя в конкурсах «Глубина» в Иране и «Отличники войсковой разведки» в России.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi