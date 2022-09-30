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Состоялась церемония выпуска первого вводного курса офицеров коммандос

Состоялась церемония выпуска первого вводного курса офицеров коммандос Состоялась церемония окончания "Вводного курса первого офицера коммандос"
Армия
30 сентября 2022 г. 16:58
Состоялась церемония выпуска первого вводного курса офицеров коммандос

Состоялась церемония окончания "Первого вводного курса офицеров коммандос".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На церемонии минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева и героев, погибших за независимость и суверенитет нашей Родины. В сопровождении военного оркестра был исполнен Государственный гимн Азербайджана.

Выступавшие на церемонии окончания курсов отметили значение подобных курсов в повышении профессионального уровня военнослужащих и увеличении их боеспособности, а также пожелали успешно окончившим курсы успехов в дальнейшей службе.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Birinci zabit komando başlanğıc kursu"nun buraxılış mərasimi keçirilib

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