Состоялась церемония выпуска первого вводного курса офицеров коммандос

Состоялась церемония окончания "Первого вводного курса офицеров коммандос".
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
На церемонии минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева и героев, погибших за независимость и суверенитет нашей Родины. В сопровождении военного оркестра был исполнен Государственный гимн Азербайджана.
Выступавшие на церемонии окончания курсов отметили значение подобных курсов в повышении профессионального уровня военнослужащих и увеличении их боеспособности, а также пожелали успешно окончившим курсы успехов в дальнейшей службе.