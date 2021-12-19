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Состоялась церемония выпуска "Базового курса морских коммандос"

Состоялась церемония выпуска "Базового курса морских коммандос" Церемония выпуска "Базового курса морского командования второго периода" прошла с участием личного состава Командования Азербайджанской бригады морской пехоты при координации командования Азербайджанской оперативной группы.
Армия
19 декабря 2021 г. 16:49
Состоялась церемония выпуска Базового курса морских коммандос

Церемония выпуска "Базового курса морского командования второго периода" прошла с участием личного состава Командования Азербайджанской бригады морской пехоты при координации командования Азербайджанской оперативной группы.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции в своем Twitter-аккаунте.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə Azərbaycanın hərbi dənizçilərinin buraxılış mərasimi keçirilib

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