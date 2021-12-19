Состоялась церемония выпуска "Базового курса морских коммандос"

Церемония выпуска "Базового курса морского командования второго периода" прошла с участием личного состава Командования Азербайджанской бригады морской пехоты при координации командования Азербайджанской оперативной группы.

Церемония выпуска "Базового курса морского командования второго периода" прошла с участием личного состава Командования Азербайджанской бригады морской пехоты при координации командования Азербайджанской оперативной группы.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции в своем Twitter-аккаунте .