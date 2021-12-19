Состоялась церемония выпуска "Базового курса морских коммандос"
Состоялась церемония выпуска "Базового курса морских коммандос"Церемония выпуска "Базового курса морского командования второго периода" прошла с участием личного состава Командования Азербайджанской бригады морской пехоты при координации командования Азербайджанской оперативной группы.
Церемония выпуска "Базового курса морского командования второго периода" прошла с участием личного состава Командования Азербайджанской бригады морской пехоты при координации командования Азербайджанской оперативной группы.
Azerbaycan Görev Grubu Komutanlığı koordinatörlüğünde, Azerbaycan Deniz Piyade Tugay Komutanlığı personelinin katıldığı “İkinci Dönem Deniz Komando Temel Kursu”nun mezuniyet töreni gerçekleştirildi. pic.twitter.com/TwCdQdptK1